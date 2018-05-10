В День Победы по Первомайскому проспекту пронесли 13 флагов городов-героев

В среду, 9 мая, в Рязани прошел марафон флагов городов-героев. Во время парада по Первомайскому проспекту пронесли 13 огромных полотнищ размером 10 на 15 метров.
«Эта акция призвана объединить наши города в общей памяти о событиях войны, о тяжелейших для нашей Родины сражениях и потерях», — отметил Владислав Фролов на встрече с делегациями шести из тринадцати городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новороссийска, Бреста и Тулы.
Руководители Рязани и представители городов-героев
Инициатором и партнером акции выступила компания «Зеленый сад».