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22:11, 10 мая 2018 245
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Темой «Ночи музеев-2018» стали «Шедевры запасников». Программа

Темой «Ночи музеев-2018» стали «Шедевры запасников». Программа

В 2018 году акция «Ночь музеев» пройдет в Рязани в ночь с 19 на 20 мая. Тема акции «Шедевры из запасников».

Музеи будут работать до 12 часов ночи, в программу праздника войдут маскарады, тематические выставки, викторины и квесты.

В частности, с 18:00 до 23:00 в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике можно будет бесплатно посетить экспозиции и выставки («Что в лесу родится — на дворе годится», «Рязанская вышивка», «Рязанские страницы жизни Г. К. Вагнера»), фотовыставку «95 лет в Рязанском кремле», а также мини-экскурсии:

  • «Клад ювелира XIII в.» (Дворец Олега);
  • «Четыре шедевра рязанских мастериц» (Певческий корпус);
  • «Череп большерогого оленя» (Консисторский корпус);
  • «Русская личина первой половины XVI в.» (Гостиница Черни);
  • «Дуэльные пистолеты XIX в.» (Гостиница Черни).

Рязанский кремль

Кроме того, предлагаются платные услуги:

  • автобусная экскурсия «Городская историческая среда. Прошлое и настоящее» (в 18:30, 20:00, 21:30);
  • премьерный показ спектакля «Умолкнувшие звуки» в музее-театре (в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00);
  • фотосессия в исторических костюмах XVII, XIX веков в экспозициях «По обычаю дедову», «От Руси к России»;
  • аудиогид по экспозиции «От Руси к России».

Музей путешественников

Рязанский музей путешественников проведет 19 мая экскурсии по экспозициям «Русская Америка», «История воздухоплавания», «Этот День Победы».

В 17:00 здесь начнется музейный урок «Скобелевы: жизнь во славу Отечества». Научный сотрудник музея Дмитрий Пульчев расскажет посетителям о жизни и военных подвигах знаменитого «Белого генерала», уроженца Рязанской земли.

Усадьба академика Павлова

В 14:00 18 мая в Музее-усадьбе академика Павлова пройдет «Сиреневый бал», а 19 мая с 14:00 здесь начнутся игры в городки и крикет.

Музей истории молодежного движения

В Музее истории молодежного движения начнется с выступления ансамбля «Зоряночка» — в 17:00. В 18:00 здесь презентуют экспозицию к 30-летию музея, а в 19:00 откроют выставку «АбстрАКЦИЯ».

В 19:30 на выставке «Легкой поступи долгий след…» начнется мастер-класс, а с 20:00 рязанцы смогут посетить концерт джаз-квартета Стаса Глушенкова. После этого гостям праздника покажут фильм Дмитрия Губерниева «Мое советское детство. Юность. Молодость».

Художественный музей имени Пожалостина

В Рязанском художественном музее имени Пожалостина «Ночь в музее» начнется в 13:00 с подведения итогов конкурса детского рисунка «Мой любимый музей». В 13:30 здесь пройдет концерт с участием воспитанников РМК имени Пироговых «Звуки и краски музыки».

В 17:00 выступит ансамбль кларнетистов РГСО, в это же время можно будет поучаствовать в квесте «Книга5D». В 18:30 артисты оперной студии РМК имени Пироговых покажут второе действие из оперетты Кальмана «Сильва».

В 20:00 стартует программа «Музей открывает свои тайны. Военный и художник. Живопись и графика из фондов. Атрибуция и история создания», в 20:30 в музее пройдет экскурсия для всех желающих, а в 21:30 — дефиле.


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