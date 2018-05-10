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17:32, 10 мая 2018 654

«Старый город» предложил рязанцам площадку для детских праздников

«Старый город» предложил рязанцам площадку для детских праздников

«Старый город» предложил рязанцам площадку для детских праздников. По словам представителей гостиничного комплекса, для этого подойдет пиццерия «Неаполь».

«Светлое и просторное заведение нравится и детям, и их родителям. Здесь уже неоднократно проводились дни рождения маленьких принцесс и отважных рыцарей», — рассказали в пресс-службе «Старого города».

Помимо угощения рязанцам предлагают мастер-класс по совместному приготовлению пиццы, а также дополнительные развлечения: аквагрим, фокусы, выступление персонажей из мультфильмов.

«Детям у нас не скучно, а взрослым спокойно и комфортно. Не нужно искать помещение, готовить стол, придумывать программу, просто приходите к нам, у нас все есть», — говорится в сообщении.


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