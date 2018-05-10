«Старый город» предложил рязанцам площадку для детских праздников. По словам представителей гостиничного комплекса, для этого подойдет пиццерия «Неаполь».
«Светлое и просторное заведение нравится и детям, и их родителям. Здесь уже неоднократно проводились дни рождения маленьких принцесс и отважных рыцарей», — рассказали в пресс-службе «Старого города».
Помимо угощения рязанцам предлагают мастер-класс по совместному приготовлению пиццы, а также дополнительные развлечения: аквагрим, фокусы, выступление персонажей из мультфильмов.
«Детям у нас не скучно, а взрослым спокойно и комфортно. Не нужно искать помещение, готовить стол, придумывать программу, просто приходите к нам, у нас все есть», — говорится в сообщении.