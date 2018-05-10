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11:32, 10 мая 2018 510
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На пожаре в Горроще погиб мужчина

На пожаре в Горроще погиб мужчина

На пожаре в Горроще погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Пожар на улице Гоголя произошел в ночь на среду, 9 мая. В огне погиб 38-летний мужчина.

На место выезжали пять пожарных расчетов.


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