На пожаре в Горроще погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Пожар на улице Гоголя
На место выезжали пять пожарных расчетов.
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На пожаре в Горроще погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Пожар на улице Гоголя
На место выезжали пять пожарных расчетов.
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В годы больших и локальных войн у людей проявляются удивительные качества, благодаря которым их имена надолго остаются в памяти потомков.