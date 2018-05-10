На этой неделе в рязанских кинотеатрах: комедия «Такси 5» и фантастический триллер «Анон»

Четверг радует поклонников кино свежими премьерами, а мы как обычно рассказываем о том, что интересного можно увидеть на экранах рязанских кинотеатров уже сегодня.
Среди наиболее заметных новинок этой недели — французская комедия «Такси 5», продолжение знаменитой комедийной франшизы с новыми героями.
Фантастический триллер «Анон» расскажет об обществе будущего, полностью контролируемым государством без прав и свобод граждан.
Среди прочих новинок — фильм ужасов «Истерия», драма «Красавица для чудовища» о писательнице Мэри Шелли, создавшей роман о Франкенштейне, и американская комедия «Статус: Обновлен».
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