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18:42, 10 мая 2018 120
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: комедия «Такси 5» и фантастический триллер «Анон»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: комедия «Такси 5» и фантастический триллер «Анон»

Четверг радует поклонников кино свежими премьерами, а мы как обычно рассказываем о том, что интересного можно увидеть на экранах рязанских кинотеатров уже сегодня.

Среди наиболее заметных новинок этой недели — французская комедия «Такси 5», продолжение знаменитой комедийной франшизы с новыми героями.

Фантастический триллер «Анон» расскажет об обществе будущего, полностью контролируемым государством без прав и свобод граждан.

Среди прочих новинок — фильм ужасов «Истерия», драма «Красавица для чудовища» о писательнице Мэри Шелли, создавшей роман о Франкенштейне, и американская комедия «Статус: Обновлен».

Полный обзор новинок смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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1 неделя назад
Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

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