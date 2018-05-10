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17:26, 10 мая 2018 1 163

«Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев. Фоторепортаж

«Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев. Фоторепортаж

Колонну «Бессмертного полка» в Рязани снова возглавили автомобили. В среду, 9 мая, по Первомайскому проспекту проехали шесть внедорожников «УАЗ Патриот», предоставленные ГК «Автоимпорт». Машины украсили эмблемами акции и георгиевскими лентами.

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта» — многие из них вместе с жителями города прошли в колонне с портретами родственников — участников войны.

После этого около здания рязанского музыкального колледжа впервые провели уличный концерт «Фронтовая поляна», инициатором которого стал президент ГК «Автоимпорт» и депутат гордумы Олег Смирнов. Для ветеранов и гостей праздника — жителей Железнодорожного района — звучал духовой оркестр, выступали ученики школы №44 и студенты музучилища.

Все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу, сфотографироваться рядом с автомобилем времен Великой Отечественной войны и людьми, одетыми в красноармейскую форму. Все снимки распечатали на магнитах и раздали рязанцам на память о празднике.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».

Фото предоставлены ГК «Автоимпорт»


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