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22:50, 9 апреля 2018 187
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В Рязани откроется фотовыставка певицы Валерии Руссо

В Рязани откроется фотовыставка певицы Валерии Руссо

В Рязани откроется фотовыставка певицы Валерии Руссо. В музейно-выставочном центре «Фотодом» рязанка покажет «Истории материнства в фотографиях и текстах».

По словам организаторов, Руссо в течение двух лет «вынашивала идею художественной фиксации психологических изменений женщины во время беременности и после родов».

Формат проекта — пленочные снимки Валерии двадцати героинь и сопровождающие их авторские тексты.

Выставка откроется в пятницу, 13 апреля, в 13:00 и проработает до 4 мая по адресу: улица Почтовая, дом №58.

Фото со страницы Валерии Руссо «ВКонтакте»


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