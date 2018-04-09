В Рязани откроется фотовыставка певицы Валерии Руссо. В музейно-выставочном центре «Фотодом» рязанка покажет «Истории материнства в фотографиях и текстах».
По словам организаторов, Руссо в течение двух лет «вынашивала идею художественной фиксации психологических изменений женщины во время беременности и после родов».
Формат проекта — пленочные снимки Валерии двадцати героинь и сопровождающие их авторские тексты.
Выставка откроется в пятницу, 13 апреля, в 13:00 и проработает до 4 мая по адресу: улица Почтовая, дом №58.
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