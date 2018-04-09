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14:32, 9 апреля 2018 162
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Роспотребнадзор предупредил о начале активности клещей

Роспотребнадзор предупредил о начале активности клещей

Роспотребнадзор предупредил о начале активности клещей. По данным на 6 апреля, в России от укусов пострадали около 800 человек, в том числе порядка 370 детей. Как отметили в пресс-службе управления, это ниже среднемноголетних показателей.

Кроме того, медики зарегистрировали один случай иксодового клещевого боррелиоза.

В 2018 году планируют обработать от клещей площадь в 96 тысяч га. В настоящее время прививки от энцефалита получили более 700 тысяч человек.

Клещевой вирусный энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

«Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной, а также при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке», — говорится в сообщении. Отмечается, что вирусом также можно заразиться, если раздавить клеща или расчесать место укуса.

Для того, чтобы избежать укуса, Роспотребнадзор рекомендует надевать рубашки с длинными рукавами и заправлять их в брюки. Голову и шею закрывать косынкой. Кроме того, стоит использовать защитный крем и делать профилактические прививки.


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