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12:45, 8 апреля 2018 169
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За сутки уровень Оки в черте Рязани вырос на 36 сантиметров

За сутки уровень Оки в черте Рязани вырос на 36 сантиметров

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За сутки уровень Оки в черте Рязани вырос на 36 сантиметров и составил 61 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в сводке о паводковой обстановки.

По состоянию на 12:00 воскресенья, 8 апреля, на территории области остаются под водой 14 мостов в семи районах: четыре в Сапожковском, три в Кораблинском, по два в Ряжском и Путятинском, по одному в Скопинском, Старожиловском и Михайловском.

Кроме того, для пропуска паводка временно закрыли понтонные мосты через Оку в Спасском районе: у сел Троица и Фатьяновка.

«Для контроля за паводковой обстановкой работают оперативные группы, а также спланирована работа социальных работников и других специалистов», — говорится в сообщении.


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