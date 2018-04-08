За сутки уровень Оки в черте Рязани вырос на 36 сантиметров и составил 61 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба
По состоянию на 12:00 воскресенья, 8 апреля, на территории области остаются под водой 14 мостов в семи районах: четыре в Сапожковском, три в Кораблинском, по два в Ряжском и Путятинском, по одному в Скопинском, Старожиловском и Михайловском.
Кроме того, для пропуска паводка временно закрыли понтонные мосты через Оку в Спасском районе: у сел Троица и Фатьяновка.
«Для контроля за паводковой обстановкой работают оперативные группы, а также спланирована работа социальных работников и других специалистов», — говорится в сообщении.