Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:19, 8 апреля 2018 549
 0    0

Новый корпус рязанского онкодиспансера построят по курскому проекту

Новый корпус рязанского онкодиспансера построят по курскому проекту

Новый корпус окнодиспансера построят по курскому проекту. Начало строительства запланировано на следующий год. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Андрей Прилуцкий на пресс-конференции в пятницу, 6 апреля.

«Две недели назад сотрудники минстроя и здравоохранения ездили в Курск. Там сейчас происходит строительство онкологического центра, примерно такого же, как нужен нам, с поликлиническим отделением», — заявил Прилуцкий. Планируется, что этот проект используют при возведении нового корпуса в Рязани, на который выделили 1,8 млрд рублей.

Прилуцкий отметил, что на строительство онкоцентра уйдет, как минимум, 2-3 года.

Напомним, новый корпус появится рядом с действующим диспансером.

Фото с сайта Курского онкодиспансера


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
10:19, 8 апреля 2018
Новый корпус рязанского онкодиспансера построят по курскому проекту
22:00, 7 апреля 2018
В ОКБ появится отделение сосудистой хирургии
15:56, 7 апреля 2018
Ждать времени нет. Восьмилетней рязанке требуется помощь для борьбы с лейкозом
22:01, 6 апреля 2018
Родителям станет проще получать больничный по уходу за детьми
18:43, 6 апреля 2018
Прилуцкий опроверг накрутку голосов в рейтинге чиновников
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
ЖК «Дядьково». История с продолжением

ЖК «Дядьково». История с продолжением

Несколько сотен рязанцев превратились из обманутых дольщиков в счастливых обладателей собственного жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 53 880
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
11:50, 28 марта 2018 28 266
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 25 054
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 3
13:06, 28 марта 2018 23 702
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 4
12:11, 2 апреля 2018 19 002
В Рязани сдали первый жилой комплекс класса «Антитеррор»
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 10.04.2018
Архив голосований
Форум