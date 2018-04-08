Новый корпус рязанского онкодиспансера построят по курскому проекту

Новый корпус окнодиспансера построят по курскому проекту. Начало строительства запланировано на следующий год. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Андрей Прилуцкий на пресс-конференции в пятницу, 6 апреля.
«Две недели назад сотрудники минстроя и здравоохранения ездили в Курск. Там сейчас происходит строительство онкологического центра, примерно такого же, как нужен нам, с поликлиническим отделением», — заявил Прилуцкий. Планируется, что этот проект используют при возведении нового корпуса в Рязани, на который выделили 1,8 млрд рублей.
Прилуцкий отметил, что на строительство онкоцентра уйдет, как минимум, 2-3 года.
Напомним, новый корпус появится рядом с действующим диспансером.
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