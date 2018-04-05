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14:04, 5 апреля 2018 871
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В мэрии объяснили, из-за чего в Песочне в грязи застряла «скорая»

В мэрии объяснили, из-за чего в Песочне в грязи застряла «скорая»

В мэрии объяснили, из-за чего в Песочне в грязи застряла «скорая». У дома №27/8 по улице Советской Армии «Водоканал» проводил земляные работы из-за ремонта водопровода.

«В настоящее время благоустройство территории восстановлено не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями, место проведения земляных работ принято на гарантию до 15 апреля», — отметили в сообщении.

Также отмечается, что «благоустройство восстановят в полном объеме с наступлением благоприятных погодных условий».

Напомним, в среду, 4 апреля, на этом месте машина скорой помощи застряла в грязи.


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