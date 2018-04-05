В мэрии объяснили, из-за чего в Песочне в грязи застряла «скорая». У дома №27/8 по улице Советской Армии «Водоканал» проводил земляные работы из-за ремонта водопровода.
«В настоящее время благоустройство территории восстановлено не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями, место проведения земляных работ принято на гарантию до 15 апреля», — отметили в сообщении.
Также отмечается, что «благоустройство восстановят в полном объеме с наступлением благоприятных погодных условий».
Напомним, в среду, 4 апреля, на этом месте машина скорой помощи