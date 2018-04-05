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9:56, 5 апреля 2018 356
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На слушаниях обсудили строительство еще одного храма в Рязани

На слушаниях обсудили строительство еще одного храма в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 4 апреля, на слушаниях рязанцы обсудили строительство нового храма в Никуличах. Участок площадью 5 346 квадратных метров предложили перевести в зону административного и культурно-бытового обслуживания из «зеленой».

Как рассказал священник Георгий (Марков), в Никуличах с 16 века существовал храм, но после революции его закрыли и разрушили. Сейчас в поселке есть небольшая часовня, рядом с которой планируется будущий храм в честь Тихвинской иконы Божией матери на 400 человек.

Также планируется постройка двухэтажного здания для воскресной школы, трапезной, библиотеки и досуга местных жителей. Рядом хотят посадить фруктовые сады и благоустроить территорию.

До начала строительства на участке появится временный деревянных храм на сто человек. Перед слушаниями в комиссию поступило десять обращений в поддержку проекта. Зарегистрировалось 27 участников, которые проголосовали «за». Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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