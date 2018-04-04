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10:16, 4 апреля 2018 1 154
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На слушаниях рязанцы обсудили строительство храма в честь Матроны Московской

На слушаниях рязанцы обсудили строительство храма в честь Матроны Московской

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 3 апреля, на слушаниях рязанцы обсудили изменение в генплан Соколовки для строительство храма в честь Матроны Московской.

Участок площадью 1 662 квадратных метра в районе дома №4 по улице 1-й Прудной предложили перевести из зоны застройки многоэтажками в зону объектов культуры и искусства. Ранее там располагалась вечерняя школа, но после ее закрытия территория превратилась в свалку мусора. Как пояснил докладчик, будущие прихожане уже провели расчистку и уборку площадки.

По его словам, жители близлежащих районов нуждаются в храме, так как ближайший находится в центре Рязани. Он также отметил, что строительство церкви «возродит в душах человеческих разум и высшие силы в борьбе с пороками и злом».

Построить здание планируют за счет добровольных пожертвований после утверждения всей документации. Однако сначала на участке появится временный храм из бруса.

До начала слушаний поступило 211 обращений в поддержку. Все их 16 участников проголосовали за проект. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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