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11:18, 3 апреля 2018 1 358
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Три человека погибли в ДТП на трассе М-6

Три человека погибли в ДТП на трассе М-6

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ДТП на трассе М-6 погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла во вторник, 3 апреля, около 9:30 на 280-м километре дороги Москва — Астрахань в Скопинском районе. По предварительной информации, Lada Priora выехала на встречную полосу, где столкнулась с Pegeot 408, после чего зацепила по касательной Daewoo Nexia.

Водитель «Приоры», ехавшая с ним женщина, и пассажирка «Пежо» погибли. 13-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с травмами различной тяжести.


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