Три человека погибли в ДТП на трассе М-6

В ДТП на трассе М-6 погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Авария произошла во вторник, 3 апреля, около 9:30 на 280-м километре дороги Москва — Астрахань в Скопинском районе. По предварительной информации, Lada Priora выехала на встречную полосу, где столкнулась с Pegeot 408, после чего зацепила по касательной Daewoo Nexia.
Водитель «Приоры», ехавшая с ним женщина, и пассажирка «Пежо» погибли. 13-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с травмами различной тяжести.