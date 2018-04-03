В «Барсе на Московском» прокомментировали эвакуацию

Руководство ТЦ «Барс на Московском» прокомментировало
«В кратчайшие сроки была произведена эвакуация посетителей и персонала торгового центра, обнаружен и ликвидирован очаг сигнала пожарной опасности совместно с сотрудниками МЧС», — отметил он.
Во время проверки выяснили, что сигнализация сработала из-за нарушений требований пожарной безопасности арендатором одного из помещений. С ним провели дополнительный инструктаж.
«На данный момент жизни и здоровью посетителей и персонала ничего не угрожает. Данная ситуация ещё раз показала, что торговый центр Барс полностью готов к чрезвычайным ситуациям», — сказал Онуфриев.