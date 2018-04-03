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19:44, 3 апреля 2018 784
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В «Барсе на Московском» прокомментировали эвакуацию 1

В «Барсе на Московском» прокомментировали эвакуацию

Руководство ТЦ «Барс на Московском» прокомментировало эвакуацию. Гендиректор управляющей компании Михаил Онуфриев отметил, что система оповещения о пожарной опасности сработала в штатном режиме.

«В кратчайшие сроки была произведена эвакуация посетителей и персонала торгового центра, обнаружен и ликвидирован очаг сигнала пожарной опасности совместно с сотрудниками МЧС», — отметил он.

Во время проверки выяснили, что сигнализация сработала из-за нарушений требований пожарной безопасности арендатором одного из помещений. С ним провели дополнительный инструктаж.

«На данный момент жизни и здоровью посетителей и персонала ничего не угрожает. Данная ситуация ещё раз показала, что торговый центр Барс полностью готов к чрезвычайным ситуациям», — сказал Онуфриев.


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