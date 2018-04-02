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ТРЦ «Премьер» эвакуировали из-за неисправного светильника в детской зоне. Об этом сообщила официальная группа торгового центра.
Пожарная сигнализация сработала в зоне детской площадки Funky Town в воскресенье, 1 апреля, в 17:16. Диспетчер вызвал пожарных и сообщил о происшествии руководству. Персонал и посетителей начали эвакуировать.
Тревога оказалась ложной.
«Прибыв на место, сотрудники службы эксплуатации обнаружили неисправность подвесного металло-галогенного светильника. Совместно с техником службы Funky Town был обесточен щит, питающий светильник», — рассказал заместитель гендиректора эксплуатирующей организации торгового центра Денис Спичко.
Он также уточнил, что посетителей эвакуировали за пять-семь минут.
«ТРЦ „Премьер“ продолжает работу в штатном режиме, все противопожарные системы прошли проверку на безопасность», — отметил Спичко.