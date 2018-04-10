Рязанский вуз впервые вошел в мировой рейтинг RUR-2018

Рязанский вуз впервые вошел в мировой рейтинг Round University Rankings 2018. Инфографику движения вузов в рейтинге с 2010 года опубликовали на «
Медицинский госуниверситет имени академика Павлова занял 680 место в мире. В списке RUR-2018 70 российских вузов, РязГМУ занимает среди них 29 строчку.
Ранг вуза в мире по качеству образования 451, по качеству исследований 693, по уровню интернационализации 706, по уровню финансовой устойчивости 782.
В первой пятерке рейтинга Гарвардский университет, Чикагский университет, Калифорнийский технологический институт, Имперский колледж Лондона и Стэнфордский университет.
В рейтинге RUR-2018 приняли участие 783 университета из 74 стран мира.