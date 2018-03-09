В Спас-Клепиках выбрали «Мисс техникум — 2018». Об этом сообщило издательство «
Всего на победу претендовали пять студенток технологического техникума: Ольга Рунова, Светлана Щербакова, Анастасия Шестакова, Евгения Козлова и Снежана Воеводина.
Девушки соревновались в эрудиции, мастерстве, «увлечениях», умении себя преподнести. Например, конкурсантки должны были прочитать стихотворение «Зайку бросила хозяйка» в выбранном стиле, забить гвоздь и зашить прореху, продефилировать.
«Поддерживали девчонок сокурсники, которые, пока жюри подводило итоги, пели зажигательные песни. Так, Павел Цыганов порадовал зрителей песней „Шери, шери леди“», — говорится в сообщении.
«Мисс техникум — 2018» стала Ольга Рунова, лидировавшая с первого конкурса, Анастасии Шестаковой досталось звание «Вице-мисс техникум — 2018». Снежана Воеводина стала «Мисс грацией», Евгения Козлова — «Мисс оригинальностью». Ну, а титул «Мисс творчество» достался Светлане Щербаковой, она же получила приз зрительских симпатий.
Фото и видео издательства «Пресса»