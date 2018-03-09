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11:08, 9 марта 2018 1 963
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В Спас-Клепиках выбрали «Мисс техникум — 2018». Фото и видео

В Спас-Клепиках выбрали «Мисс техникум — 2018». Фото и видео

Фото: Издательство «Пресса»

В Спас-Клепиках выбрали «Мисс техникум — 2018». Об этом сообщило издательство «Пресса».

Всего на победу претендовали пять студенток технологического техникума: Ольга Рунова, Светлана Щербакова, Анастасия Шестакова, Евгения Козлова и Снежана Воеводина.

Девушки соревновались в эрудиции, мастерстве, «увлечениях», умении себя преподнести. Например, конкурсантки должны были прочитать стихотворение «Зайку бросила хозяйка» в выбранном стиле, забить гвоздь и зашить прореху, продефилировать.

«Поддерживали девчонок сокурсники, которые, пока жюри подводило итоги, пели зажигательные песни. Так, Павел Цыганов порадовал зрителей песней „Шери, шери леди“», — говорится в сообщении.

«Мисс техникум — 2018» стала Ольга Рунова, лидировавшая с первого конкурса, Анастасии Шестаковой досталось звание «Вице-мисс техникум — 2018». Снежана Воеводина стала «Мисс грацией», Евгения Козлова — «Мисс оригинальностью». Ну, а титул «Мисс творчество» достался Светлане Щербаковой, она же получила приз зрительских симпатий.

Фото и видео издательства «Пресса»


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