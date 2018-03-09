Самодовольные и «не от мира сего». Жители соседней области рассказали, какими видят рязанцев

Жители Владимирской области рассказали, какими видят рязанцев. Соответствующее сообщение опубликовали в группе «
«Пока все отмечали 8 марта, наши коллеги из Владимира провели небольшой соцопрос», — отметил автор.
Респонденты вспомнили рязанское училище ВДВ и грибы с глазами, а также то, что Рязань не входит в Золотое кольцо.
На вопрос «Какими ты себе представляешь рязанцев?» одна из опрошенных девушек поделилась своим мнением: «Неторопливыми и повидавшими жизнь. А еще они похожи на людей, которые смирились с плохими дорогами и не хотят уезжать из города».