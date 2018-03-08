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10:37, 8 марта 2018 2 272
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«Русские амазонки». Федеральный канал к 8 марта снял сюжет о рязанских десантницах

«Русские амазонки». Федеральный канал к 8 марта снял сюжет о рязанских десантницах

Телеканал НТВ к 8 марта снял сюжет о рязанских десантницах. Корреспондент Михаил Чебоненко пообщался с командиром учебного взвода курсантов-женщин Ульяной Ананьевой, инструктором по конной подготовке Екатериной Денчиковой и инструктором по легкой водолазной подготовке Татьяной Головиной.

Ананьева уже пять лет водит БМД. Техникой она решила заниматься еще будучи курсантом.

«В гражданском автомобиле есть лобовое стекло, зеркала заднего вида, на данном транспорте это отсутствует», — рассказала о сложностях в управлении БМД девушка.

При этом она признается, что верховая езда дается ей сложнее.

Держаться в седле и навьючивать лошадей курсантов учит Екатерина Денчикова. По словам девушки, любовь к этим животным у нее «наследственная»: ее дед вошел в Берлин верхом на коне.

Водолазной подготовкой десантников занимается Татьяна Головина — единственная в вооруженных силах России женщина-инструктор подобного рода. Под ее руководством мужчины прыгают с импровизированного вертолета, готовятся к захвату и ведут подводный бой.

«Самое главное — научить их (курсантов — прим. ред.) в воде не бояться экстремальных ситуаций, научить их в воде двигаться, как им хочется, а не так, как диктует вода», — отметила Головина.


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10 часов назад
Чего хотят женщины... 8 марта?

Чего хотят женщины... 8 марта?

Известные рязанки рассказали RZN.info, какими сюрпризами и подарками их когда-то приятно удивили.

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