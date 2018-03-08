«Русские амазонки». Федеральный канал к 8 марта снял сюжет о рязанских десантницах

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Ананьева уже пять лет водит БМД. Техникой она решила заниматься еще будучи курсантом.
«В гражданском автомобиле есть лобовое стекло, зеркала заднего вида, на данном транспорте это отсутствует», — рассказала о сложностях в управлении БМД девушка.
При этом она признается, что верховая езда дается ей сложнее.
Держаться в седле и навьючивать лошадей курсантов учит Екатерина Денчикова. По словам девушки, любовь к этим животным у нее «наследственная»: ее дед вошел в Берлин верхом на коне.
Водолазной подготовкой десантников занимается Татьяна Головина — единственная в вооруженных силах России женщина-инструктор подобного рода. Под ее руководством мужчины прыгают с импровизированного вертолета, готовятся к захвату и ведут подводный бой.
«Самое главное — научить их (курсантов — прим. ред.) в воде не бояться экстремальных ситуаций, научить их в воде двигаться, как им хочется, а не так, как диктует вода», — отметила Головина.