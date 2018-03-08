Рязанка-полиграфолог рассказала о своей работе. Видео

Полиграфолог Татьяна Савельева рассказала о своей профессии. Женщина работает в отделе криминалистики СУ СКР по Рязанской области.
«После защиты диссертационного исследования у меня был такой творческий простой, и мне в руки попалась книга Варламова „Детектор лжи“. С этого момента я в принципе поняла, что хочу этим заниматься, — вспоминала рязанка. — Мне это очень нравится, ведь детектор лжи не выявляет правду или ложь, он всего лишь фиксирует физиологические реакции человека на предъявляемые вопросы, а дальше уже идет работа эксперта, в том числе и по установлению психологического контакта с целью восстановления истины».
У Татьяны Савельевой есть две дочери. Старшая собирается, как и мама, посвятить себя юридической психологии: сейчас девушка учится в АПУ ФСИН.
«Я тоже хочу быть увлеченной работой, чтобы каждый день с удовольствием вставать, куда-то идти, заниматься любимым делом. Работа полиграфолога сложная, но в тоже время ответственная», — считает Наталья. По ее мнению, эта профессия помогает человеку приблизиться к истине.
Татьяна Савельева называет себя счастливой.
«Я считаю, что я все-таки счастливый человек, потому что я с большим удовольствием хожу на работу и с большим удовольствием возвращаюсь домой, где меня ждет моя семья», — отметила она.