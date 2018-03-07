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16:07, 7 марта 2018 730
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«Делай SMM». Рязанцев пригласили на первую конференцию по продвижению в соцсетях

«Делай SMM». Рязанцев пригласили на первую конференцию по продвижению в соцсетях

Рязанцев пригласили на первую конференцию по продвижению в соцсетях «Делай SMM». Мероприятие пройдет 21 апреля в конференц-зале отеля «Амакс».

Спикерами конференции станут известные специалисты по «ВКонтакте», Facebook и Instagram со всей России:

  • Владимир Лоцманов (Рязань);
  • Александр Постанович (Москва);
  • Сергей Федюнин (Санкт-Петербург);
  • Анна Тыщенко (Санкт-Петербург);
  • Данил Журавлев (Екатеринбург);
  • Стас Шергин (Чебоксары);
  • Владимир Казаков (Уфа).

Организаторы мероприятия — SMM-специалист Владимир Лоцманов и event-менеджер Павел Кибиткин. По их словам, конференция будет полезна не только SMM-специалистам, но и традиционным рекламщикам и владельцам бизнеса. Спикеры затронут как азы, так и более продвинутые приемы и тактики продвижения. Список докладов конференции можно посмотреть на ее официальном сайте. Там же продаются билеты, цены на которые планируют поднять с 20 марта.

«Малый и средний бизнес как никогда нуждаются в новом источнике клиентов. Те, кто использует соцсети правильно, уже получают их и делают продажи. Начать прокачивать свой бизнес или обучиться этому и зарабатывать деньги никогда не поздно. Мы уверены, что всего через несколько лет специалисты по SMM станут самыми востребованными на рынке, а умение сделать это для бизнеса своими руками приведет к стабильным продажам и успеху», — отметил Лоцманов.


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