«Делай SMM». Рязанцев пригласили на первую конференцию по продвижению в соцсетях

Рязанцев пригласили на первую конференцию по продвижению в соцсетях «
Спикерами конференции станут известные специалисты по «ВКонтакте», Facebook и Instagram со всей России:
- Владимир Лоцманов (Рязань);
- Александр Постанович (Москва);
- Сергей Федюнин (Санкт-Петербург);
- Анна Тыщенко (Санкт-Петербург);
- Данил Журавлев (Екатеринбург);
- Стас Шергин (Чебоксары);
- Владимир Казаков (Уфа).
Организаторы мероприятия — SMM-специалист Владимир Лоцманов и event-менеджер Павел Кибиткин. По их словам, конференция будет полезна не только SMM-специалистам, но и традиционным рекламщикам и владельцам бизнеса. Спикеры затронут как азы, так и более продвинутые приемы и тактики продвижения. Список докладов конференции можно посмотреть на ее
«Малый и средний бизнес как никогда нуждаются в новом источнике клиентов. Те, кто использует соцсети правильно, уже получают их и делают продажи. Начать прокачивать свой бизнес или обучиться этому и зарабатывать деньги никогда не поздно. Мы уверены, что всего через несколько лет специалисты по SMM станут самыми востребованными на рынке, а умение сделать это для бизнеса своими руками приведет к стабильным продажам и успеху», — отметил Лоцманов.