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16:54, 6 марта 2018 1 103
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В Сирии разбился российский транспортный самолет

В Сирии разбился российский транспортный самолет

В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на его борту были 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли, передает «РИА Новости».

Авиакатастрофа произошла при заходе самолета на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 по московскому времени. Ан-26 столкнулся с землей, не долетев около пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, к аварии могла привести техническая неиправность.

В Минобороне отметили, что «огневого воздействия по самолету не было».

Фото сайта Militaryarms.ru


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