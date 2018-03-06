В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на его борту были 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли, передает «
Авиакатастрофа произошла при заходе самолета на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 по московскому времени. Ан-26 столкнулся с землей, не долетев около пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.
По предварительной информации, к аварии могла привести техническая неиправность.
В Минобороне отметили, что «огневого воздействия по самолету не было».
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