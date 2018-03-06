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8:25, 6 марта 2018 1 242
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В Рязанской области планируют создать особую экономическую зону

В Рязанской области планируют создать особую экономическую зону

Власти Рязанской области готовы приступить к созданию в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом в понедельник, 5 марта, на форуме «Цифровая трансформация региона» сообщил ТАСС Николай Любимов.

«Мы еще в прошлом году обратились с такой просьбой к председателю правительства РФ, сейчас эта возможность рассматривается в Минфине и Минэкономразвития. Перспективы у нас точно есть, потенциал есть, но будет зависеть от возможностей. Мы над этим работаем, у нас все для этого есть», — сказал губернатор.

По его словам, ОЭЗ может появиться в Пронском районе, где планируется открыть индустриальный парк.

«Самое перспективное место для создания ОЭЗ, на мой взгляд, это Новомичуринск в Пронском районе, потому что есть все возможности для получения более дешевой электроэнергии и около 1000 гектаров в собственности Рязанской области, то есть не надо выкупать ничего, и прикладывать дополнительных дорогостоящих усилий. Пока мы локальный технопарк создаем, но вполне возможно, что он может трансформироваться в ОЭЗ», — добавил глава региона.


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