СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов разбившегося Ан-148

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов Ан-148, который
Командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) пытались вывести Ан-148 из пике:
КВС: Вверх! В-о-от.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вни…
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот — вниз.
ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
Отмечается, что в этот момент скорость не нормализовалась.
Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп… 390!
По мнению экспертов, в этот момент второй пилот «совершил роковую ошибку».
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош *** [болтать], 200 скорость, *** [нецензурное междометие].
КВС: Высота! Высота! Высота!
Автоинформатор: Terrain ahead! Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
Автоинформатор: Terrain ahead! Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Все, *** [конец].
По версии МАК, причиной крушения стало
Напомним, самолет «Саратовских авиалиний»