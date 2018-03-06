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13:04, 6 марта 2018 3 414
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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов разбившегося Ан-148

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов разбившегося Ан-148

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов Ан-148, который разбился 11 февраля в Подмосковье. В последние секунды летчики ругались и не понимали, какая у самолета скорость.

Командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) пытались вывести Ан-148 из пике:

КВС: Вверх! В-о-от.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни…

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот — вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

Отмечается, что в этот момент скорость не нормализовалась.

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп… 390!

По мнению экспертов, в этот момент второй пилот «совершил роковую ошибку».

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош *** [болтать], 200 скорость, *** [нецензурное междометие].

КВС: Высота! Высота! Высота!

Автоинформатор: Terrain ahead! Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

Автоинформатор: Terrain ahead! Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Все, *** [конец].

По версии МАК, причиной крушения стало обледенение датчиков скорости. Это дезинформировало пилотов, которые совершили ряд ошибок.

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» разбился через несколько минут после взлета из Домодедово. Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Среди них был один рязанец.


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