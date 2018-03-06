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16:55, 6 марта 2018 2 659
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В Рязанской области будут собирать электрокары

В Рязанской области будут собирать электрокары

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 6 марта, по итогам второго дня форума «Цифровая трансформация региона» Рязанская область подписала четыре соглашения. Перед торжественным подписанием прошло пленарное заседание, посвященное теме «Цифровая экономика».

На мероприятии выступили представители банковского сообщества, органов власти, руководители ведущих IT-компаний. Заседание открыл губернатор Николай Любимов.

Результатом встречи стало подписание соглашений с ООО «1С», ООО «Синдекс», АО «Газпромбанк» и СП ЗАО «Юнисон». Они предусматривают сотрудничество в области информационных технологий, содействие развитию цифровой экономики в регионе, реализации инвестиционных проектов и программ, обеспечение населения и организаций широким спектром банковских услуг. Последнее соглашение с объемом инвестиций 500 млн рублей (150 рабочих мест) касается реализации проекта по производству и сборке электрокаров, компонентов, узлов, агрегатов, программного обеспечения на территории Рязанской области.

Николай Любимов положительно оценил второй день форума: «Самое главное, чтобы люди чувствовали, что есть обратная связь от власти. Чтобы люди понимали, что эта власть работает над повышением уровня жизни. Бизнес должен чувствовать, что мы поддерживаем все усилия, которые направлены на разработку и производство нового, конкурентоспособного, в том числе и на мировой арене, товара. Соответственно, это должно привести к появлению новых рабочих мест, более высоких доходов у людей и у бюджета тоже».

На первом дне форума Любимов рассказал о ряде проектов, направленных на цифровую трансформацию региона, некоторые из которых уже реализуются в настоящее время. По его словам, глобальных изменений стоит ждать к 2024 году. Проекты будут финансироваться из регионального и федерального бюджетов.

Напомним, форум «Цифровая трансформация» открылся в Рязани в понедельник, 5 марта.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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