Сердюков наградит в Рязани «Красу ВДВ»

В Рязани выберут «Красу ВДВ». Первый конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих стартовал, сообщили на
Участницы посоревнуются в семи номинациях: «женский интеллект», «кулинарный поединок», «кутюрье», «творческий порыв», «сила оружия», «королева бала» и «очарование ВДВ».
Церемония награждения состоится во вторник, 6 марта, в клубе РВВДКУ имени Маргелова. Корону победительнице конкурса вручит командующий ВДВ генерал — полковник Андрей Сердюков.
Завершит церемонию награждения большой офицерский бал и праздничный концерт.
Фото сайта Минобороны России