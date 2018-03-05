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9:03, 5 марта 2018 1 074
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Сердюков наградит в Рязани «Красу ВДВ»

Сердюков наградит в Рязани «Красу ВДВ»

В Рязани выберут «Красу ВДВ». Первый конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих стартовал, сообщили на сайте Минобороны России.

Участницы посоревнуются в семи номинациях: «женский интеллект», «кулинарный поединок», «кутюрье», «творческий порыв», «сила оружия», «королева бала» и «очарование ВДВ».

Церемония награждения состоится во вторник, 6 марта, в клубе РВВДКУ имени Маргелова. Корону победительнице конкурса вручит командующий ВДВ генерал — полковник Андрей Сердюков.

Завершит церемонию награждения большой офицерский бал и праздничный концерт.

Фото сайта Минобороны России


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