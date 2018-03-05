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19:20, 5 марта 2018 407
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В Рязани уничтожили больше 300 килограммов томатов 2

В Рязани уничтожили больше 300 килограммов томатов

В Рязани уничтожили больше 300 килограммов томатов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Турецкую продукцию, запрещенную к ввозу на территорию России, изъяли на «Пятой базе». Томаты производства Oz Umit Tarim Urunleri уничтожили на полигоне механическим способом.


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3 дня назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

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