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14:28, 5 марта 2018 1 419
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В день выборов президента рязанцы проголосуют за проекты благоустройства городских парков 2

В день выборов президента рязанцы проголосуют за проекты благоустройства городских парков

В пятницу, 2 марта, общественная комиссия в Рязани рассмотрела эскизы парков, которые стали лидерами выбора горожан. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Дизайн-проекты подготовили с учетом мнения рязанцев. Вскоре они будут опубликованы на официальном сайте мэрии в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее в каждом районе Рязани прошли общественные дискуссии, в которых поучаствовали более 400 горожан.

На третьем, завершающем этапе, рязанцев ждет рейтинговое голосование, которое состоится 18 марта. В нем могут поучаствовать все жители, достигшие 14-летнего возраста и получившие паспорт гражданина России.

Точки голосования будут расположены в тех же зданиях, где и избирательные участки.


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