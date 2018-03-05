В день выборов президента рязанцы проголосуют за проекты благоустройства городских парков

В пятницу, 2 марта, общественная комиссия в Рязани рассмотрела эскизы парков, которые стали лидерами выбора горожан. Об этом сообщил
Дизайн-проекты подготовили с учетом мнения рязанцев. Вскоре они будут опубликованы на официальном сайте мэрии в разделе «Формирование комфортной городской среды».
Ранее в каждом районе Рязани прошли общественные дискуссии, в которых поучаствовали более 400 горожан.
На третьем, завершающем этапе, рязанцев ждет рейтинговое голосование, которое состоится 18 марта. В нем могут поучаствовать все жители, достигшие 14-летнего возраста и получившие паспорт гражданина России.
Точки голосования будут расположены в тех же зданиях, где и избирательные участки.