Про Versus Battle, Дудя и сериалы. Тина Канделаки ответила на вопросы рязанских студентов

Тина Канделаки ответила на вопросы рязанских студентов. В понедельник, 5 марта, генеральный продюсер канала «Матч ТВ» поучаствовала в проекте «Диалог на равных» в медуниверситете.

Во вступительном слове Канделаки рассказала о «диджитале». По ее словам, она вошла в него десять лет назад, когда зарегистрировалась в соцсетях, твиттере и фейсбуке. Телеведущая перечислила американские сериалы, за которыми следит. «Я смотрю „Карточный домик“, „МакМафию“, „Черное зеркало“. Я в теме», — отметила Канделаки.

Также она затронула тему любимой музыки, подчеркнув, что ее сын фанат группы «Валентин Стрыкало».

Канделаки заявила, что за счет цифрового общества стираются границы между возрастом людей и местом их жительства. «Сейчас эти люди отличаются только тем, что одни слушают «Руки вверх», а другие — «Славу КПСС», — отметила она.

Телеведущая называла «Инстаграм» самой «активной и быстро развивающейся соцсетью, советовала каналы на YouTube и предложила закрыть студенческую газету «РязГМУ», заменив ее блогом.

«Юрия Дудя нужно смотреть. На «Матче» он был ограничен. В «диджитале» у него есть свобода выбора, — отметила Канделаки. — Хорошо, что такие люди появляются. Мы живем между Ургантом, Малаховым и Нагиевым около 20 лет».

Также у Канделаки спросили про дисс [трек в жанре рэп, оскорбляющий исполнителя] на Млечного.

«Я не остановлюсь на этом. Я сама не пишу «панчи"[куплеты], это делают продюсеры. Я жду нужного контента, настоящего мяса», — подчеркнула спикер.

«Я жду нужного контента, настоящего мяса»

Также она назвала Versus Battle Гнойного и Oxxxymiron выдающимся, потому что его разобрали на цитаты, а в противостоянии прослеживалась борьба поколений.

В ходе беседы Канделаки сама часто задавала вопросы студентам и выслушивала их мнение.

«Все рязанские студенты, видимо, хотят учиться, но образование — это не самое главное, это лишь теория. Знаний сейчас недостаточно», — отметила ведущая.

В заключении она посоветовала «верить в себя» и пытаться создать в интернете «хороший контент». «Ничего не бойтесь», — отметила Канделаки.