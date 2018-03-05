Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:52, 5 марта 2018 1 938
 1    0

Про Versus Battle, Дудя и сериалы. Тина Канделаки ответила на вопросы рязанских студентов

Про Versus Battle, Дудя и сериалы. Тина Канделаки ответила на вопросы рязанских студентов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Тина Канделаки ответила на вопросы рязанских студентов. В понедельник, 5 марта, генеральный продюсер канала «Матч ТВ» поучаствовала в проекте «Диалог на равных» в медуниверситете.

Во вступительном слове Канделаки рассказала о «диджитале». По ее словам, она вошла в него десять лет назад, когда зарегистрировалась в соцсетях, твиттере и фейсбуке. Телеведущая перечислила американские сериалы, за которыми следит. «Я смотрю „Карточный домик“, „МакМафию“, „Черное зеркало“. Я в теме», — отметила Канделаки.

Также она затронула тему любимой музыки, подчеркнув, что ее сын фанат группы «Валентин Стрыкало».

Канделаки заявила, что за счет цифрового общества стираются границы между возрастом людей и местом их жительства. «Сейчас эти люди отличаются только тем, что одни слушают «Руки вверх», а другие — «Славу КПСС», — отметила она.

Телеведущая называла «Инстаграм» самой «активной и быстро развивающейся соцсетью, советовала каналы на YouTube и предложила закрыть студенческую газету «РязГМУ», заменив ее блогом.

«Юрия Дудя нужно смотреть. На «Матче» он был ограничен. В «диджитале» у него есть свобода выбора, — отметила Канделаки. — Хорошо, что такие люди появляются. Мы живем между Ургантом, Малаховым и Нагиевым около 20 лет».

Также у Канделаки спросили про дисс [трек в жанре рэп, оскорбляющий исполнителя] на Млечного.

«Я не остановлюсь на этом. Я сама не пишу «панчи"[куплеты], это делают продюсеры. Я жду нужного контента, настоящего мяса», — подчеркнула спикер.

«Я жду нужного контента, настоящего мяса»

Также она назвала Versus Battle Гнойного и Oxxxymiron выдающимся, потому что его разобрали на цитаты, а в противостоянии прослеживалась борьба поколений.

В ходе беседы Канделаки сама часто задавала вопросы студентам и выслушивала их мнение.

«Все рязанские студенты, видимо, хотят учиться, но образование — это не самое главное, это лишь теория. Знаний сейчас недостаточно», — отметила ведущая.

В заключении она посоветовала «верить в себя» и пытаться создать в интернете «хороший контент». «Ничего не бойтесь», — отметила Канделаки.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:42, 5 марта 2018
Карабасов обсудил благоустройство парков и скверов со студентами «Сельхоза»
18:58, 5 марта 2018
Рязанские топ-менеджеры IT-компаний дали советы успеха студентам 1
18:27, 5 марта 2018
Рязанский кремль останется открытым для туристов после передачи РПЦ
17:51, 5 марта 2018
Крупнейшие паблики написали о рязанских кабанах, «потерявших смысл жизни»
17:34, 5 марта 2018
В Рязани прошел очередной этап конкурса по точным наукам «Серебрум»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:43, 23 февраля 2018 26 956
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
11:58, 26 февраля 2018 21 298
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:37, 2 марта 2018 21 236
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 20 401
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
9:49, 28 февраля 2018 18 863
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум