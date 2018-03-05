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15:06, 5 марта 2018 8 675
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Тина Канделаки и Николай Любимов открыли инновационный форум в Рязани. Фото

Тина Канделаки и Николай Любимов открыли инновационный форум в Рязани. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 5 марта, в Рязани стартовал форум «Цифровая трансформация региона». Масштабное событие, участниками которого стали не только рязанцы, но и гости из других регионов, развернулось на территории конгресс-отеля «Амакс».

Первый день форума в качестве спикеров открыли губернатор Николай Любимов, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и основатель «1С Рарус» Дмитрий Казачков.

Глава региона рассказал об основных наиболее значимых проектах, которые «уже сегодня» внедряются в регионе. Проекты охватили несколько основных сфер: образование, медицину, политику, предпринимательство и сферу ЖКХ.

В сфере образования запланировали внедрение проекта профориентации школьников под профессии будущего, который правительство будет реализовывать совместно с РГУ имени Есенина.

Планируется создать «супер-колледж» — современное специальное учебное заведение в области информационных технологий, реализовать проект «Дети учат», в рамках которого школьники будут обучать старшее поколение популярным цифровым сервисам, а также развить онлайн-курсы повышения квалификации для учителей.

Проекты охватили несколько основных сфер: образование, медицину, политику, предпринимательство и сферу ЖКХ

Николай Любимов подчеркнул, что последний проект направлен на то, чтобы педагоги шли в ногу со временем, не отставая от своих учеников.

Проекты в области цифровой медицины позволят перевести все медучреждения Рязанской области, в том числе коммерческие, на электронные медицинские карты. Рязанцам это даст возможность получить доступ к своей информации через гаджеты. Кроме того, планируется внедрение медицинских киосков для контроля здоровья персонала, который работает на общественном транспорте и на опасных производствах.

Николай Любимов рассказал о планах создания цифрового правительства. Этот проект позволит перейти целиком на электронный документооборот. Для оценки качества госуслуг и взаимодействия с организациями ЖКХ будет создан единый портал «Наш дом — Рязань». Он же предусматривает объединение более четырех тысяч локальных бухгалтерий и бюджетных организаций в единую облачную систему, в которой, по словам губернатора, будет виден каждый рубль.

Любимов рассказал о планах создания комфортной среды для предпринимательской деятельности, в частности для малого бизнеса.

Любимов рассказал о планах создания цифрового правительства

По словам главы региона, сейчас предприниматели столкнулись с проблемой отсутствия наставничества со стороны более крупных компаний, а также отсутствия организованных площадок для профессионального общения.

По словам Любимова, в реализации инновационных проектов большое внимание будет уделяться поддержке разработчиков этих продуктов, созданию необходимой инфрастуктуры для них и подбору кадров. Так, одним из шагов для развития этой сферы, стало создание на базе бывшего училища связи Рязанского инновационного научно-технологического центра на 700 рабочих мест.

В рамках форума запланированы панельные дискуссии на темы: «Профессии будущего», «Цифровые технологии в развитии гражданского общества», презентации лучших цифровых студенческих проектов и тематические секции.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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