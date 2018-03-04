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14:12, 4 марта 2018 1 191
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Названы победители антипремии «Золотая малина»

Названы победители антипремии «Золотая малина»

Названы победители антипремии «Золотая малина». Организаторы объявили имена лауреатов в шуточном видеоролике, опубликованном на YouTube.

Худшим фильмом 2017 года стала картина «Эмоджи фильм». Помимо него, стать худшей картиной года могли киноленты «Трансформеры: Последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

«Эмоджи фильм» также отметили за самый плохой сценарий, а его режиссер Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. Пара героев из той же картины удостоилась звания худшего актерского дуэта.

Худшим актером стал Том Круз за роль в фильме «Мумия», худшей актрисой признали Тайлера Перри, сыгравшего женщину в картине «Хэллоуин Мэдеи 2». Мел Гибсон выиграл в номинации «Худший актер второго плана» за фильм «Здравствуй папа, новый год! — 2», а Ким Бейсингер в той же номинации стала худшей актрисов за фильм «На пятьдесят оттенков темнее».

Антипремия «Золотая малина» вручается ежегодно накануне «Оскара», которая состоится в воскресенье, 4 марта. Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.


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