Названы победители антипремии «Золотая малина». Организаторы объявили имена лауреатов в шуточном видеоролике, опубликованном на YouTube.
Худшим фильмом 2017 года стала картина «
«Эмоджи фильм» также отметили за самый плохой сценарий, а его режиссер Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. Пара героев из той же картины удостоилась звания худшего актерского дуэта.
Худшим актером стал Том Круз за роль в фильме «
Антипремия «Золотая малина» вручается ежегодно накануне «Оскара», которая состоится в воскресенье, 4 марта. Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.