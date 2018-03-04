Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:24, 4 марта 2018 332
 0    0

Митрополит Марк рассказал рязанцам о Великом посте. Видео

Митрополит Марк рассказал рязанцам о Великом посте. Видео

Митрополит Марк рассказал рязанцам о Великом посте. Архиереей встретился с горжанами в лектории Иоанно-Кронштадтского храма, сообщил сайт епархии.

Беседу митрополита транслировали в интернете. В пресс-службе епархии отметили, что «в той или иной мере этой возможностью воспользовалось несколько тысяч человек, многие из них задавали вопросы».

«Представляете, как звучит? Сорок святых и великих дней! Звучит очень таинственно, возвышенно и очень многозначительно!» — обращался к слушателям митрополит, рассказывая о Четырехдесятнице — каноническом названии Великого поста.

Во время беседы верующим напомнили, что пост подразумевает не только ограничение в еде, но и отказ от вредных привычек.

«Благодаря семинару многие, по отзывам, получили гораздо более глубокое и полное представление о том, как проводить дни поста таким образом, что Пасха стала не очередным „внешним“ праздником, а оживила сердце радостью и пониманием значения самого великого события человеческой истории — Воскресения Спасителя», — отметили в епархии.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:58, 4 марта 2018
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
18:24, 4 марта 2018
Митрополит Марк рассказал рязанцам о Великом посте. Видео
17:29, 4 марта 2018
В Истре под тяжестью снега обрушилась крыша строящегося катка
15:19, 4 марта 2018
В Орске полицейский спас из огня четырехлетнюю девочку
14:33, 4 марта 2018
В Рязани открылась выставка, посвященная подвигу 6-й роты
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Редакция RZN.info выбрала пять главных сюжетов, отразившихся на жизни рязанцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:43, 23 февраля 2018 26 476
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
11:58, 26 февраля 2018 20 907
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:37, 2 марта 2018 20 595
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 1
9:49, 28 февраля 2018 18 625
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
14:25, 3 марта 2018 17 756
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум