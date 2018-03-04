Митрополит Марк рассказал рязанцам о Великом посте. Видео

Митрополит Марк рассказал рязанцам о Великом посте. Архиереей встретился с горжанами в лектории Иоанно-Кронштадтского храма,
Беседу митрополита транслировали в интернете. В пресс-службе епархии отметили, что «в той или иной мере этой возможностью воспользовалось несколько тысяч человек, многие из них задавали вопросы».
«Представляете, как звучит? Сорок святых и великих дней! Звучит очень таинственно, возвышенно и очень многозначительно!» — обращался к слушателям митрополит, рассказывая о Четырехдесятнице — каноническом названии Великого поста.
Во время беседы верующим напомнили, что пост подразумевает не только ограничение в еде, но и отказ от вредных привычек.
«Благодаря семинару многие, по отзывам, получили гораздо более глубокое и полное представление о том, как проводить дни поста таким образом, что Пасха стала не очередным „внешним“ праздником, а оживила сердце радостью и пониманием значения самого великого события человеческой истории — Воскресения Спасителя», — отметили в епархии.