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16:33, 4 марта 2018 1 012
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Капитан «Фиорентины» умер в 31 год

Капитан «Фиорентины» умер в 31 год

Защитник и капитан футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори умер в 31 год. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает ТАСС.

В пресс-службе клуба рассказали, что Астори скончался из-за внезапной болезни.

Встречу 27-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Фиорентиной», которая должна была пройти в воскресенье, отменили. Также отменили матч первенства страны между «Дженоа» и «Кальяри».

Астори выступал за «Фиорентину» с 2015 года. До этого он играл за итальянские «Рому» и «Кальяри». В этом сезоне футболист провел за «Фиорентину» 27 матчей и забил один гол.

В его активе 14 матчей за сборную Италии, в которых он отметился одним забитым мячом.

Фото EPA-EFE/FABIO MURRU


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