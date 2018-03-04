Капитан «Фиорентины» умер в 31 год

Защитник и капитан футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори умер в 31 год. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает
В пресс-службе клуба рассказали, что Астори скончался из-за внезапной болезни.
Встречу 27-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Фиорентиной», которая должна была пройти в воскресенье, отменили. Также отменили матч первенства страны между «Дженоа» и «Кальяри».
Астори выступал за «Фиорентину» с 2015 года. До этого он играл за итальянские «Рому» и «Кальяри». В этом сезоне футболист провел за «Фиорентину» 27 матчей и забил один гол.
В его активе 14 матчей за сборную Италии, в которых он отметился одним забитым мячом.
Фото EPA-EFE/FABIO MURRU