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16:54, 4 марта 2018 2 479
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Из-за пожара в высотке к медикам обращались четверо рязанцев — МЧС

Из-за пожара в высотке к медикам обращались четверо рязанцев — МЧС

Из-за пожара в высотке на улице Большой к медикам обращались четверо рязанцев. Им еще не поставили диагнозы. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожарные спасли из загоревшейся четырнадцатиэтажки мужчину. Еще пятерых человек эвакуировали.

Сигнал о пожаре в доме №92 на улице Большой поступил в воскресенье, 4 марта, в 15:01. На месте работали 15 спасателей на пяти машинах.

Возгорание произошло на кухне трехкомнатной квартиры на 10-м этаже.

Ранее появилось видео пожара.


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2 дня назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

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