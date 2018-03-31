Активисты ОНФ попросили создать в Лесопарке пляж для маломобильных групп населения

Рязанские активисты Общероссийского народного фронта направили в мэрию обращение с предложением создать в Лесопарке пляж для маломобильных групп населения и необходимую инфраструктуру для инвалидов-колясочников. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В этом году в Лесопарке планируется масштабная реконструкция . В рамках ее реализации общественники попросили учесть интересы инвалидов-колясочников, пожилых людей и мам с детьми.

Так активисты предложили выделить на общегородском пляже специальную территорию для маломобильных граждан и заявили, что необходимо «максимально комфортно» оборудовать зону отдыха для инвалидов-колясочников, установить специальный съезд в воду, приобрести плавательную коляску и ортопедические матрацы, установить кабинки для переодевания с расширенным входом.

Общественники предложили обеспечить удобный проезд во все зоны отдыха и кафе, пустить на территории Орехового озера низкопольный автобус и установить на спортивных площадках несколько тренажеров для инвалидов-колясочников.

Также активисты предложили горадминистрации изучить такую практику в других регионах и применить этот опыт в Рязани.

«Маломобильная категория граждан — это не только инвалиды колясочники, но и мамы с маленькими детьми, пенсионеры. Мы предлагаем оборудовать зону отдыха в Лесопарке для очень большого количества рязанцев. Практически все горожане в этом заинтересованы. Общегородские зоны отдыха в нынешнем виде, скажем прямо, это то наследие, которое нам осталось. Раньше интересы данных категорий населения абсолютно не учитывались. И очень здорово, что начинается работа по масштабному благоустройству „Орешка“. Очень хочется, чтобы ошибки прошлого не повторялись. Надеемся на положительный ответ мэрии», — заявил член регионального штаба ОНФ, инвалид-колясочник Роман Башлыков.