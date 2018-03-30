​В школах Рязанского района нашли нарушения пожарной безопасности

В школах Рязанского района проверили пожарную безопасность. Об этом сообщил его
Нарушения нашли в пяти образовательных учреждениях. Во время проверки обнаружили, что в подвале одной из школ хранились пожароопасные материалы (картонные коробки, старые парты), на дверях, ведущих из лестничных клеток в общие коридоры, отсутствовали устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Так же были случаи, когда двери, ведущие из поэтажных коридоров на лестничные клетки, отсутствовали.
Проверка показала, что руководители не принимают мер по организации проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, которык должны проводиться не реже двух раз в год. Также они не обучались по программе пожарно-технического минимума.
По результатам проверки в отношении должностных лиц возбудили пять дел об административном правонарушении, в адрес руководителей внесли пять представлений.