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17:17, 30 марта 2018 284
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В Рязанском районе с нарушениями продавали мясо и рыбу

В Рязанском районе с нарушениями продавали мясо и рыбу

Фото: Pixabay.com

В Рязанском районе с нарушениями продавали мясо и рыбу. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка показала, что шесть предпринимателей продавали мясную и рыбную продукцию без документов, подтверждающих ее качество. В частности, у них не было информации о дате выработки, условиях хранения и сроках годности.

В отношении трех предпринимателей возбудили дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Еще два заявления о привлечении предпринимателей к административной ответственности направили в Арбитражный суд.


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