В Рязанском районе с нарушениями продавали мясо и рыбу. Об этом в пятницу, 30 марта,
Проверка показала, что шесть предпринимателей продавали мясную и рыбную продукцию без документов, подтверждающих ее качество. В частности, у них не было информации о дате выработки, условиях хранения и сроках годности.
В отношении трех предпринимателей возбудили дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Еще два заявления о привлечении предпринимателей к административной ответственности направили в Арбитражный суд.