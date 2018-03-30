Сотрудники ФСБ рассказали студентам рязанского агроуниверситета о службе по контракту

В среду, 28 марта, студенты четвертого курса Рязанского агротехнологического университета имени Костычева встретились с сотрудниками Отряда пограничного контроля ФСБ в московском аэропорту «Домодедово».
Силовики рассказали студентам о возможности прохождения отбора и поступления на военную службу по контракту. Учащиеся вуза узнали о требованиях, которые предъявляют к кандидатам, о специфике работы, социальных гарантиях и льготах, полагающихся военнослужащим по контракту.
Студенты посмотрели видеофильм о работе отряда и задали интересующие их вопросы. Те студенты, которые захотели пройти отбор на службу по контракту, получили буклеты и пакет необходимых документов.