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17:23, 30 марта 2018 248

Сотрудники ФСБ рассказали студентам рязанского агроуниверситета о службе по контракту

Сотрудники ФСБ рассказали студентам рязанского агроуниверситета о службе по контракту

В среду, 28 марта, студенты четвертого курса Рязанского агротехнологического университета имени Костычева встретились с сотрудниками Отряда пограничного контроля ФСБ в московском аэропорту «Домодедово».

Силовики рассказали студентам о возможности прохождения отбора и поступления на военную службу по контракту. Учащиеся вуза узнали о требованиях, которые предъявляют к кандидатам, о специфике работы, социальных гарантиях и льготах, полагающихся военнослужащим по контракту.

Студенты посмотрели видеофильм о работе отряда и задали интересующие их вопросы. Те студенты, которые захотели пройти отбор на службу по контракту, получили буклеты и пакет необходимых документов.


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