Рязанские врачи прооперировали пациента с редким случаем опухоли мозга

Рязанские врачи прооперировали пациента с редким случаем кровоизлияния в опухоль мозга. Об этом
Опухоль образовалась вблизи ядер нервов, которые отвечают за движения глаз, глотание, биение сердца и другие важные функции. Врач-нейрохирург ОКБ Андрей Косолапов заявил, что «ошибка на миллиметр могла повлечь неисправимые последствия».
«Чтобы спасти пациента, необходимо было удалить опухоль. Но сложность операции состояла в том, что требовалась очень тонкая работа, — уточнил он, — малейшая неточность могла привести к повреждению ствола головного мозга. А это заканчивается или инвалидностью, или смертью пациента».
В пресс-службе отметили, что подобные операции «во всей стране единичны».
Пациент находится в стабильном состоянии. В минздраве уточнили, что его здоровье не вызывает опасений.