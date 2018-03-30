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19:01, 30 марта 2018 219
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Рязанские врачи прооперировали пациента с редким случаем опухоли мозга

Рязанские врачи прооперировали пациента с редким случаем опухоли мозга

Фото: Pixabay.com

Рязанские врачи прооперировали пациента с редким случаем кровоизлияния в опухоль мозга. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Опухоль образовалась вблизи ядер нервов, которые отвечают за движения глаз, глотание, биение сердца и другие важные функции. Врач-нейрохирург ОКБ Андрей Косолапов заявил, что «ошибка на миллиметр могла повлечь неисправимые последствия».

«Чтобы спасти пациента, необходимо было удалить опухоль. Но сложность операции состояла в том, что требовалась очень тонкая работа, — уточнил он, — малейшая неточность могла привести к повреждению ствола головного мозга. А это заканчивается или инвалидностью, или смертью пациента».

В пресс-службе отметили, что подобные операции «во всей стране единичны».

Пациент находится в стабильном состоянии. В минздраве уточнили, что его здоровье не вызывает опасений.


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