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22:35, 30 марта 2018 355
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Рязанка прошла в следующий этап конкурса «Голос. Дети»

Рязанка прошла в следующий этап конкурса «Голос. Дети»

Рязанка Ангелина Галецкая прошла в следующий этап конкурса «Голос. Дети». Программу с ее участием показали на Первом канале в пятницу, 30 марта.

В этапе «Поединки» десятилетняя девочка выступала вместе с Робертом Касьяном и Антоном Мельниковым. Дети исполнили песню Сoncerto in С Major.

Наставница команды Пелагея отметила, что «тот ингредиент, который делает из людей больших звезд, присутствует в Ангелине».

На сцене рязанка активно двигалась под музыку. «Ангелина — украшение этой тройки в танце. А в песне вы все молодцы», — прокомментировал после выступления детей Меладзе. Баста, в свою очередь, поблагодарил их за то, что они «подарили праздник».

«Вы все молодцы, я уверена, что у каждого из вас впереди успешная артистическая жизнь», — сказала Пелагея и заявила, что дальше в проект с ней пойдет Галецкая.


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