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20:41, 30 марта 2018 238
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На улице Халтурина «Джип» врезался в столб — соцсети

На улице Халтурина «Джип» врезался в столб — соцсети

Вечером в пятницу, 30 марта, Jeep врезался в столб на улице Халтурина. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам очевидцев, после ДТП проезд по дороге перекрыли, разбитый автомобиль увезли на эвакуаторе. В настоящее время движение восстановлено.

Как отметили пользователи сети, этот участок улицы Халтурина довольно опасный. «Да там лед сплошной метров 30 до перехода… После перекрестка с Матросова в сторону Куйбышевки вообще веселые горки начинаются», — написали они в комментариях.

Фото Наташи Ореховой


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