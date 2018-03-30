Вечером в пятницу, 30 марта, Jeep врезался в столб на улице Халтурина. Об этом сообщили подписчики группы «
По словам очевидцев, после ДТП проезд по дороге перекрыли, разбитый автомобиль увезли на эвакуаторе. В настоящее время движение восстановлено.
Как отметили пользователи сети, этот участок улицы Халтурина довольно опасный. «Да там лед сплошной метров 30 до перехода… После перекрестка с Матросова в сторону Куйбышевки вообще веселые горки начинаются», — написали они в комментариях.
Фото Наташи Ореховой