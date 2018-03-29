В Рязани открылся форум «Интеллектуальные транспортные системы»

В четверг, 29 марта, в Рязани открылся международный двухдневный форум «Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) регионам».
В нем приняли участие губернатор Николай Любимов, заместитель руководителя федерального дорожного агентства Игорь Астахов, президент ассоциации «Цифровая эра транспорта» Сергей Тен.
Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в торговом центре в Кемерове.
Открытие форума состоялось с осмотра экспозиции инновационных проектов, которые представили различные предприятия. В продолжении дня состоялось пленарное заседание, на котором участники обсудили проект «Безопасные и качественные дороги», который реализуется в регионе с 2010 года.
В беседе с журналистами Астахов поделился, что Рязанская область — «один из лидеров по части внедрения ИТС в стране».
Рязань стала вторым городом после Орла, на территории которого состоялся Международный форум «ИТС регионам». В рамках форума для студентов, будущих IT-специалистов, провели хакатон.
Сергей Тен назвал это событие «историческим»: «Я абсолютно не преувеличиваю. Очень важно, чтобы студенты принимали участие. Как говорится, мозги молодые, и люди совершенно по-другому воспринимают сегодняшний день».
Николай Любимов отметил, что подобные форумы дают возможность региону стать известным: «Во-первых, мы можем представить свой опыт, показать, что мы делаем, выслушать определенные замечания, предложения, какие-то новые идеи почерпнуть, и, конечно, от наших коллег тоже узнать о многом, что делается в стране и на федеральном уровне, и на уровне регионов».
Участники форума подписали несколько соглашений о сотрудничестве.