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16:40, 29 марта 2018 1 076
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В Рязани открылся форум «Интеллектуальные транспортные системы»

В Рязани открылся форум «Интеллектуальные транспортные системы»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 29 марта, в Рязани открылся международный двухдневный форум «Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) регионам».

В нем приняли участие губернатор Николай Любимов, заместитель руководителя федерального дорожного агентства Игорь Астахов, президент ассоциации «Цифровая эра транспорта» Сергей Тен.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в торговом центре в Кемерове.

Открытие форума состоялось с осмотра экспозиции инновационных проектов, которые представили различные предприятия. В продолжении дня состоялось пленарное заседание, на котором участники обсудили проект «Безопасные и качественные дороги», который реализуется в регионе с 2010 года.

В беседе с журналистами Астахов поделился, что Рязанская область — «один из лидеров по части внедрения ИТС в стране».

Рязань стала вторым городом после Орла, на территории которого состоялся Международный форум «ИТС регионам». В рамках форума для студентов, будущих IT-специалистов, провели хакатон.

Сергей Тен назвал это событие «историческим»: «Я абсолютно не преувеличиваю. Очень важно, чтобы студенты принимали участие. Как говорится, мозги молодые, и люди совершенно по-другому воспринимают сегодняшний день».

Николай Любимов отметил, что подобные форумы дают возможность региону стать известным: «Во-первых, мы можем представить свой опыт, показать, что мы делаем, выслушать определенные замечания, предложения, какие-то новые идеи почерпнуть, и, конечно, от наших коллег тоже узнать о многом, что делается в стране и на федеральном уровне, и на уровне регионов».

Участники форума подписали несколько соглашений о сотрудничестве.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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