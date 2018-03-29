Более тысячи тульских военнослужащих ВДВ десантировались под Рязанью. Подразделения тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в ходе учений совершили 200-километровый марш в Рязанскую область, где захватили аэродром условного противника, сообщили на
Масштабные учения воздушно-десантных войск проводятся с 26 по 30 марта в Рязанской, Тульской и Московской областях, в них задействованы более двух тысяч военнослужащих и 200 единиц военной техники, 30 самолетов и вертолетов ВКС России, а также ВВС и ПВО Западного военного округа.
Десантники проведут боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и боевых машин на полигонах Сельцы и Дубровичи.
В сообщении отметили, что учения проходят под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова, они носит плановый характер и проходят перед контрольной проверкой войск за зимний период обучения 2018 года. Фото сайта Минобороны России