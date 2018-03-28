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11:30, 28 марта 2018 352
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Во всероссийский день траура в Рязани отменили ряд культурных мероприятий

Во всероссийский день траура в Рязани отменили ряд культурных мероприятий

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 28 марта, в Рязани отменили спектакль и концерт в связи со всероссийским днем траура по погибшим на пожаре в Кемерове. Об этом RZN.info сообщили организаторы мероприятий.

В частности, не состоится спектакль «С училища» в Рязанском театре драмы и концерт Катерины Голицыной в МКЦ. Деньги за купленные билеты можно вернуть в кассах.

Концерт группы Gilead в баре Svoboda отменять не стали. Музыканты подтвердили информацию о проведении концерта утром в среду, 28 марта. Стоит отметить, что работу в штатном режиме также продолжили рязанские кинотеатры.

Напомним, в день всероссийского траура федеральные телеканалы и радиостанции отменили показ и анонсы развлекательных шоу, а также рекламные ролики.


© RZN.info

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