Во всероссийский день траура в Рязани отменили ряд культурных мероприятий

В среду, 28 марта, в Рязани отменили спектакль и концерт в связи со всероссийским днем траура по погибшим на
В частности, не состоится спектакль «С училища» в Рязанском театре драмы и концерт Катерины Голицыной в МКЦ. Деньги за купленные билеты можно вернуть в кассах.
Концерт группы Gilead в баре Svoboda отменять не стали. Музыканты подтвердили информацию о проведении концерта утром в среду, 28 марта. Стоит отметить, что работу в штатном режиме также продолжили рязанские кинотеатры.
Напомним, в день всероссийского траура федеральные телеканалы и радиостанции отменили показ и анонсы развлекательных шоу, а также рекламные ролики.