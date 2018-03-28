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17:07, 28 марта 2018 838
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В четверг на трех улицах Рязани отключат воду

В четверг на трех улицах Рязани отключат воду

В четверг, 29 марта, на трех улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта воды с 9:00 до 14:00 не будет по следующим адресам:

  • улица Яхонтова, дома №№ 15, 15а, 3 (детский сад №141),
  • улица Есенина, дом №112,
  • улица Полевая, дом №4.

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