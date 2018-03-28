Сотрудники «Рязаньэнерго» отремонтировали 174 километра ЛЭП

В 2018 году филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» продолжил ремонтировать энергооборудование для надежного электроснабжения потребителей.
С начала года бригады энергетиков расчистили от деревьев и кустарников около 300 га вдоль трасс воздушных линий (ВЛ). «Своевременная расчистка просек позволяет предотвратить технологические нарушения, вызванные контактом веток с проводами и обеспечить нормальную работу ВЛ, проходящих по лесным массивам», — отметили в пресс-службе филиала.
Кроме того, сотрудники «Рязаньэнерго» отремонтировали восемь трансформаторных подстанций 6-10 кВ, около 174 км ВЛ 0,4-110 кВ, заменили 953 изоляторов и 68 опор, 18 выключателей на подстанции 110/35/10 кВ «Кораблино».
Основной этап ремонтной кампании энергетики планируют провести летом, когда объем потребления электричества снизится. «Это позволит качественно и с минимальными неудобствами для потребителей выполнить намеченный комплекс мероприятий по ремонту энергооборудования и своевременно подготовить электросети к стабильной работе следующей зимой», — говорится в сообщении.