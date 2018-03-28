Главы Рязани и Сочи подписали соглашение о сотрудничестве

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и мэр Сочи Анатолий Пахомов подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве.
«Сегодня мы подписали договор сотрудничества между нашими городами и здесь очень важно, чтобы мы работали над реализацией своих региональных ососбенностей и обменивались лучшими практиками, которые будут способствовать социально-экономическому развитию наших регионов. Это большое будущее для наших регионов», — подчеркнул Карабасов.
Анатолий Пахомов пригласил представителей рязанских СМИ в пресс-тур в Сочи. Он отметил, что «о нашем городе невозможно написать, не побывав в нем».
Ранее рязанцам