Делегация из Сочи пригласила рязанцев на курорты. В среду, 28 марта, глава города Анатолий Пахомов, его заместитель Сергей Юрченко, депутат городского собрания Сочи Оганес Чепнян и руководители администрации встретились с рязанскими чиновниками.
Сочинцы приехали в Рязань для обмена опытом в сфере туризма. Гости познакомили представителей организаций туриндустрии и промышленных предприятий Рязани с летними программами пляжного отдыха, делового туризма, а также экскурсионными, лечебными и оздоровительными программами в своем городе.
«Сегодня активно развивается межмуниципальное сотрудничество, — отметил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. — Нам есть, что перенять у коллег из Краснодарского края в развитии туризма».
По словам министра культуры региона Виталия Попова, Сочи — хороший пример работы по привлечению туристов.
«Мы стали круглогодичным курортом, даже зимой загрузка отелей — более восьмидесяти процентов», — отметил Анатолий Пахомов.