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15:32, 28 марта 2018 693
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Делегация из Сочи пригласила рязанцев на курорты

Делегация из Сочи пригласила рязанцев на курорты

Делегация из Сочи пригласила рязанцев на курорты. В среду, 28 марта, глава города Анатолий Пахомов, его заместитель Сергей Юрченко, депутат городского собрания Сочи Оганес Чепнян и руководители администрации встретились с рязанскими чиновниками.

Сочинцы приехали в Рязань для обмена опытом в сфере туризма. Гости познакомили представителей организаций туриндустрии и промышленных предприятий Рязани с летними программами пляжного отдыха, делового туризма, а также экскурсионными, лечебными и оздоровительными программами в своем городе.

«Сегодня активно развивается межмуниципальное сотрудничество, — отметил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. — Нам есть, что перенять у коллег из Краснодарского края в развитии туризма».

По словам министра культуры региона Виталия Попова, Сочи — хороший пример работы по привлечению туристов.

«Мы стали круглогодичным курортом, даже зимой загрузка отелей — более восьмидесяти процентов», — отметил Анатолий Пахомов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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