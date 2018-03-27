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17:22, 27 марта 2018 181
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В Рязанской области стартовал марафон ярмарок вакансий для студентов и выпускников

В Рязанской области стартовал марафон ярмарок вакансий для студентов и выпускников

В Рязанской области стартовал марафон ярмарок вакансий для студентов и выпускников. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Марафон открылся во вторник, 27 марта, в рязанском филиале московского политехнического университета. Около 20 предприятий представили порядка 200 вакансий в различных отраслях, в том числе промышленности, экономике, менеджменте и строительстве.

Студенты получили информацию о текущей ситуации на рынке труда Рязанской области, мерах соцподдержки молодых специалистов, прошли собеседования с представителями предприятий-работодателей.

Мероприятия марафона в регионе продлятся до 17 мая.


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