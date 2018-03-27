В Рязанской области стартовал марафон ярмарок вакансий для студентов и выпускников. Об этом сообщили на
Марафон открылся во вторник, 27 марта, в рязанском филиале московского политехнического университета. Около 20 предприятий представили порядка 200 вакансий в различных отраслях, в том числе промышленности, экономике, менеджменте и строительстве.
Студенты получили информацию о текущей ситуации на рынке труда Рязанской области, мерах соцподдержки молодых специалистов, прошли собеседования с представителями предприятий-работодателей.
Мероприятия марафона в регионе продлятся до 17 мая.